No hay denuncia formal contra Claudia Pavlovich, propuesta como cónsul en Barcelona: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no hay ninguna denuncia formal por un presunto desvío de dinero contra la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien ahora fue propuesta por el Ejecutivo como cónsul en Barcelona, España.

“Son apreciaciones, nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora, que yo sepa la Fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial, entonces, no podemos nosotros hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas”, mencionó AMLO en su conferencia mañanera desde el estado de Sonora.