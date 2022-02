Van dos detenidos por asesinato del periodista Heber López, confirma Gobierno de AMLO

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que van dos detenidos por el asesinato del periodista Heber López Vásquez, quién fue privado de la vida, la noche del jueves 10 de febrero de 2022 cuando se encontraba en su domicilio en el estado de Oaxaca.

En conferencia mañanera de AMLO realizada desde el estado de Sonora, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, detalló que la pronta reacción de la Policía Municipal de Salina Cruz, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Oaxaca, permitieron detener en flagrancia a dos personas identificadas por su probable participación en el homicidio cometido contra el periodista Heber López.

Informó que se aseguró la alarma homicida y se les detuvo en un vehículo doble cabina.

Señaló que los dos sujetos responden al nombre de “Ricardo N”, cada uno de ellos, y ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Indicó que, por instrucciones de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez, se mantiene en contacto con el fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert.

Aseguró que se están siguiendo todas las líneas de investigación en el asesinato del periodista Heber López para determinar el móvil de este homicidio y detener al autor intelectual.

Señaló que conforme a la información que proporcionó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el director del portal Noticias Web no estaba incorporado al mecanismo de Protección para Periodistas.

Por su parte, el presidente López Obrador prometió este viernes “cero impunidad” tras el asesinato del periodista Heber López Vásquez.

“El que la hace la paga. No hay impunidad, cero impunidad, puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, cero impunidad, no es lo mismo de antes”, aseguró.