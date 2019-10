AMLO no concuerda con FMI, detalla motores de la economía mexicana

Cuestionado sobre la nueva reducción del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el pronóstico de crecimiento de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que ese diagnóstico tiene algo de cierto, aunque no coincide con muchas otras cosas.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves 17 de octubre, desde Palacio Nacional, dijo que es demostrable que habrá poco crecimiento a nivel mundial y dijo que, sin duda, ha afectado la confrontación por la política arancelaria entre Estados Unidos y China. Dijo que también influye la elección estadounidense.

En el caso de factores internos, nosotros consideramos de que se están dando reacomodos por esta transformación que se está iniciando. Y esto lleva pues a cierta cautela”.

Sin embargo, reiteró que está funcionando muy bien el motor de la economía popular y hay apoyo de las remesas, “por eso hay circulante abajo y no tenemos una crisis de consumo”. Dijo que el segundo motor que se está echando a andar es el de los proyectos estratégicos, como la refinería de Tabasco y ya se nota.

Dijo que falta echar a andar por completo el proyecto del Istmo, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, que hoy comienza.

AMLO señaló que el tercer motor de la economía mexicana es el que todavía no enciende, que es el de la inversión privada nacional. Por eso dijo que le gustó lo que declaró ayer Carlos Slim y por eso se está negociando con la iniciativa privada. Reiteró que ya no se podrán hacer negocios con la corrupción.

Necesitamos que haya negocios con ganancias razonables, no atracos. Entonces, esto lleva tiempo, pues es un cambio de mentalidad”.

Puso como ejemplo un negocio para prestar servicios de tecnología a cambio de 5 mil mdp, una renta con tasa de interés moderada, pero ni siquiera ponían los aparatos. Dijo que Pemex todavía está pagando “contratos sin salida” que hizo la administración de Felipe Calderón.

¿Cómo que sin salida? Voy a ser cómplice de corrupción. ¿Voy a estar pagando sin que se utilice un gasoducto? No, ya di la instrucción. Todo esto se tiene que revisar (…) cómo no, si es fraude”.

López Obrador dijo que los negocios no pueden afectar el interés nacional y explicó que se firmó un contrato para que Pemex entregara materia prima que no se produce en México y si no se entrega, hay que pagar sobreprecios elevadísimos. Dijo que eran tratos irracionales.

Después señaló que el cuarto motor de la economía, que está funcionando muy bien, es el de la inversión extranjera, que está llegando cada vez más. Dijo que también está creciendo el comercio exterior y afirmó que crecerá aún más porque está seguro de que se va a aprobar el T-MEC.

Señaló que su Gobierno quiere variables macroeconómica estables y por eso no se aumenta el déficit, hay un peso estable y se está apreciando, “es de las mejores monedas, con mayor fortaleza, en relación al dólar, en el mundo”.

Dijo que también es importante que esté bajando la inflación y que sigue optimista, que México va a salir bien.

Sobre el diagnóstico del plan de negocio de Pemex, dijo que no coincide por dos razones: una es que no hay corrupción y la otra es que se está administrando con eficiencia.

AMLO insistió en que antes no les interesaba extraer petróleo, sino el contrato. Afirmó que el FMI no puede opinar al respecto y que no tiene toda la información. Detalló que 40 de más de cien contratos derivados de la reforma energética fueron para aguas profundas, para empresas extranjeras, y que esas empresas no han hecho ninguna inversión.

El pueblo de México requiere saber qué hicieron con lo de la reforma energética (…) bueno, vamos a ver qué ha sucedido”.

También dijo que no está de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre el aumento de impuestos e insistió en que sus variables no consideran la corrupción, mientras que las grandes corporaciones ya lo están haciendo y eso es un aporte del modelo de política económica que se está aplicando en México: demostrar la importancia que tiene para el crecimiento y para el bienestar, no permitir la corrupción.

