AMLO encabezará este jueves el inicio de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que este jueves encabezará el inicio de la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, el cual reiteró que estará listo para entrar en operaciones en el año 2021.

El mandatario reiteró que el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continuará funcionando y al mismo tiempo se va a crear el aeropuerto de Santa Lucía, al cual calificó como un proyecto moderno y con el que se lograron ahorros significativos.

López Obrador insistió en que, si se hubiese continuado con la construcción en Texcoco, su Gobierno estaría “emproblemado” y habría sido el mayor símbolo de corrupción.

Si no hubiésemos tomado esa decisión estaríamos ‘emproblemados’, no tendría viabilidad la construcción en el aeropuerto del lago de Texcoco, no era el sitio más adecuado, al contrario, era el peor lugar es la zona del Valle de México, de más hundimientos. Cómo que se esmeraron en buscar el peor sitio para construir un aeropuerto y era una obra costosísima, faraónica, movida fundamentalmente por intereses particulares, por la corrupción. El querer apoderarse de los terrenos del actual aeropuerto, 600 hectáreas, que iban a convertir en una especie de Santa Fe, todo un negocio inmobiliario, por eso nos llevó tiempo iniciar la obra en Santa Lucía, se presentaron 140 amparos, un despropósito porque había muchos intereses creados alrededor de esta obra. Era como el símbolo de la gran corrupción, una especie de Fobaproa, el equivalente si hubiésemos caído en esa trampa”.