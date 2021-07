COVID-19, economía, seguridad y elecciones, los temas del informe de AMLO a tres años de su histórico triunfo electoral

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció hoy, 1 de julio 2021, un informe a tres años de su histórico triunfo electoral, en el que la pandemia de COVID-19, la economía, la seguridad y las recientes elecciones fueron algunos de los temas principales.

“Es un día especial; cumplimos tres años del triunfo”, afirmó AMLO en la conferencia mañanera del miércoles.

El presidente dijo que a tres años de la elección presidencial “va haber un informe aquí (en Palacio Nacional), como los hacemos cada tres meses a las 11 de la mañana”, por lo que hoy no hubo conferencia mañanera.

Alrededor de las 11:10 de la mañana del jueves 1 de julio dio inicio la ceremonia con los honores a la Bandera de México, por parte del presidente López Obrador. Posteriormente, las Fuerzas Armadas rindieron honores al mandatario y se escucharon los acordes del Himno Nacional.

Ante miembros del gabinete, medios de comunicación e invitados especiales, el presidente López Obrador inició su mensaje.

“Como es costumbre cada tres meses informamos al pueblo de México sobre la situación que guarda el país y la forma que gobernamos”, dijo.

El presidente aseguró que en los meses que corresponden a este informe se han presentado signos alentadores de recuperación de las crisis sanitaria y económica.

Agregó que de abril a junio se redujo el número de contagios y ha habido menos fallecimientos por COVID-19.

Aseguró que empiezan a sentirse los efectos de la vacuna, pero hay que reconocer el esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno. Reconoció a los mexicanos que se han cuidado y pidió no olvidar la forma en que se cuidó en las familias a los adultos mayores y a las personas con enfermedades.

Dijo que el gobierno ha hecho lo humanamente posible para enfrentar la pandemia; añadió que se levantó al sistema de salud que estaba en ruinas y se destinaron recursos a enfrentar la enfermedad.

López Obrador enfatizó que México no está colocado en los primeros lugares de mortalidad por COVID-19 en el mundo. Reiteró su compromiso de vacunar a todos los de mayores de 18 años, al menos con una dosis, para octubre.

Economía

El presidente López Obrador previó la normalización de la actividad productiva, educativa y social. Destacó la recuperación de los sectores agropecuario, industrial y comercial.

“Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%”.

Agregó que no se ha contratado deuda pública adicional y el peso no se ha devaluado durante su gobierno. Destacó el aumento al salario mínimo y el que no se han incrementado los precios de las gasolinas en términos reales.

Añadió que el índice de la Bolsa de Valores ha crecido el 20%, que la inflación se mantiene estable y la tasa de interés que fija el Banco de México se ha reducido durante el gobierno en 3.75%.

Destacó la recuperación de empleos perdidos durante la pandemia, dijo que en unos tres meses la situación estará como antes de la crisis sanitaria. López Obrador también subrayó la cifra récord en remesas y agradeció a paisanos y paisanas.

Seguridad

El presidente dijo que durante la pandemia no ha habido asaltos a comercio ni actos de vandalismo.

“Hay gobernabilidad en nuestro país”.

Dijo que en materia de seguridad se ha avanzado y que los grupos delictivos ya existían desde antes de su gobierno.

“No creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio”, insistió.

Acotó que no se les declarará la guerra a estos grupos sino que se implementarán medios más humanos y más eficaces, atendiendo a los jóvenes. Aseguró que ha ido bajando la incidencia delictiva, como en homicidios, secuestros, robo a vehículos y a casa habitación, pero reconoció aumentos en feminicidios, en robo a transporte público y extorsión.

Destacó las reuniones diarias del gabinete de seguridad para atender los problemas en el país: “Nunca en la historia del país un gobierno había destinado tanto tiempo a atender el problema de la inseguridad y de la violencia”.

Agradeció el respaldo de todos los miembros del gabinete y de las instituciones que se han comportado a la altura de las circunstancias.

Elecciones del 6 de junio

López Obrador celebró que la jornada electoral del 6 de junio se llevara a cabo a pesar de la pandemia y sin problemas mayores y consolidando el sistema democrático. Puntualizó que no hubo elecciones de Estado. Destacó la participación ciudadana durante la elección intermedia.

“No hubo protestas postelectorales por acusaciones de fraude”, enfatizó y aseguró que se han garantizado las libertades plenas.

Dijo que a causa de la transformación que se lleva a cabo se terminó de formar un bloque conservador que enfrenta a su gobierno y busca detener el proceso de transformación en marcha. Aseguró que el grupo reaccionario será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir.

Mencionó que al bloque opositor se han unido empresarios, intelectuales, medios de comunicación, políticos y miembros de la sociedad civil y buscan enfrentar el proceso de transformación que busca acabar con la corrupción y la desigualdad.

López Obrador aseveró que sus opositores tampoco podrán frenar los programas sociales como las pensiones de adultos mayores, de personas discapacitadas o las becas, creados durante su administración ni la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles o la construcción del Tren Maya.

Encuesta gubernamental

El presidente anunció que los mexicanos lo califican con 6.7 puntos y que el 72% quiere que continúe en el poder hasta 2024, de acuerdo a una encuesta realizada por su Gobierno.

“En una escala del 0 al 10, donde el 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría al presidente de la República? 6.7 en promedio”, leyó el mandatario durante una ceremonia solemne en el Patio de Honor del Palacio Nacional.

Otra pregunta del sondeo oficial reveló que el 72.4% de los mexicanos quiere que concluya su mandato en 2024, mientras el 22.7% quiere que renuncie antes, al 1.1% le da igual y el 3.8% no lo sabe.

Estos resultados desataron un sonoro aplauso de parte de su gabinete, pues el próximo año está previsto un referéndum sobre la revocación de su mandato.

Gracias, gracias, gracias…

El presidente terminó su informe agradeciendo a los mexicanos por refrendar su confianza en él.

“Gracias por refrendar su confianza en mí persona, repito, yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca jamás los traicionaré. ¡Gracias, gracias, gracias! Muchas gracias”.

Con información de Noticieros Televisa.

RMT/AEE