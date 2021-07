Nunca en la historia de México un Gobierno había atendido diariamente el problema de seguridad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que nunca antes en la historia de México un Gobierno había atendido diariamente el problema de seguridad en el país.

López Obrador detalló que de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 de la mañana se reúnen el secretario de la Defensa, el secretario Marina, la secretaria de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico, y los lunes se invita a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para tomar medidas y conseguir la paz y la tranquilidad en el país.

El Jefe del Ejecutivo Federal informó que la incidencia delictiva en México ha ido disminuyendo, en estos años de su gobierno.

Anunció que la cifra de homicidios bajó 2%, el robo de vehículo en 40%, el secuestro en 41%, el robo a casa habitación en 26%.

Sin embargo, lamentó que se registran un incremento del 14% en feminicidio, 9% transporte publico individual y en 26% en extorsión.

El presidente López Obrador reiteró que se ha avanzado en la seguridad en México aun con la complejidad del problema que heredó su administración.

“Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio. Es el Cártel de Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya había, los que estamos enfrentando no declarándoles la guerra por que la violencia no se puede enfrentar con la violencia sino con otra métodos más humanos y más eficaces”, manifestó.