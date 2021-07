AMLO asegura que bloque conservador que se opone a su Gobierno será respetado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió este jueves contra el “bloque conservador” por estar enfrentado a su Gobierno y aseguró que estos no podrán frenar sus programas sociales destinados a los pobres.

“En primer término, señalo que este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir. Son adversarios, no enemigos. No los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición, no los vemos como enemigos a destruir sino como adversarios a vencer. Sencillamente, defendemos y representamos proyectos de nación distintos y contrapuestos”, dijo.