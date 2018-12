AMLO dice que respetará fallos sobre reducción de salarios y elección en Puebla

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo este lunes que respetará los fallos de los magistrados sobre los amparos que han promovido funcionarios públicos para evitar la reducción de sus salarios y el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección en Puebla. Sin embargo, precisó que el Poder Legislativo tendrá la última palabra.

Ante la oposición de funcionarios públicos a la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos comentó que su Gobierno está comprometido a que funcione un auténtico Estado de Derecho y que no exista un poder que subordine a otros poderes.

En la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, explicó que decidieron promover la reducción de salarios de altos funcionarios públicos porque “son salarios exagerados, son ofensivos” en el país y de manera particular en el Poder Judicial.

López Obrador recordó que la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos ya fue aprobada por el Poder Legislativo, pero “están en su derecho” quienes han recurrido a amparos para evitar la reducción salarial. Dijo que respetará la decisión de magistrados, porque quiere que haya Estado de Derecho.

También refirió que respetará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la elección en Puebla.

Lo dije con toda claridad, porque ya también basta de los formalismos hipócritas (…) Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática, lo tengo que decir porque vengo de un movimiento donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas, sin embargo, ya fue una decisión que ya tomó el Tribunal Electoral”.

AMLO dijo que tendrá una relación institucional con Martha Erika Alonso, la gobernadora electa de Puebla. Adelantó que, “para que no se vaya a malinterpretar”, él no irá estos días a Puebla y consideró que no es recomendable que acompañe a la gobernadora electa. “Vamos a esperar a ver qué pasa”.

Consideró que el actual Tribunal Electoral se integró durante el “viejo régimen” con las prácticas anteriores, en las que se ponían de acuerdo en el Congreso con “una maniobra antidemocrática de respetar la Constitución y las leyes en la forma, para violarla en el fondo”.

Cuestionado sobre Luis Miguel Barbosa y si tendría lugar en él para su Gobierno, dijo que que “ha hecho un gran esfuerzo a pesar de su estado de salud, es una gente vinculada al pueblo y cercana a los ciudadanos y sí lo voy a invitar a participar, pero dependerá de lo que él decida”. Afirmó que todavía no se termina de integrar todo el equipo.

Andrés Manuel López Obrador también reveló que está terminando de integrar al presupuesto del Poder Ejecutivo y ya se reciben las propuestas de los otros poderes y de los organismos autónomos, “de acuerdo a la ley, nosotros no podemos modificar el presupuesto que envía el Poder Legislativo ni el Poder Judicial”.

No hemos previsto ningún cambio al proyecto original del presupuesto”.

El pasado viernes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones que fue aprobada por el Congreso y ordena los recortes salariales a altos funcionarios para que ganen menos que el mandatario.

Precisó que ya se tiene la propuesta del Poder Legislativo con un plan de austeridad, de acuerdo a la política que se va a aplicar.

En el caso del Poder Judicial han entregado también su presupuesto”.

Explicó que los presupuestos de los tres poderes los autoriza la Cámara de Diputados, “es facultad exclusiva de esa cámara”.

Nosotros vamos a cumplir entregando la información y los lineamientos generales para la Ley de Ingresos, cómo vamos a obtener los recursos para financiar el gasto y el presupuesto para 2019, tenemos hasta el 15 (de diciembre) como plazo legal, y vamos a cumplir”.

AMLO también adelantó que aumentará el financiamiento y la inversión pública en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “porque requerimos producir y refinar petróleo para no comprar tanta gasolina en el extranjero”.

Recordó que el fin de semana dio a conocer el plan de rehabilitación de 6 refinerías y reiteró que “el plan es producir y refinar los combustibles que producimos”.

Sobre la electricidad, señaló que México compra la mitad de lo que consume a precios elevadísimos, “y el plan es producir energía eléctrica, sobre todo limpia, por eso la rehabilitación de hidroeléctricas”. Dijo que es la energía más barata y que hay 60 hidroeléctricas en el país que no están produciendo a toda su capacidad.

Anunció que el próximo sábado irá a Ciudad del Carmen, Campeche, donde dará a conocer el plan para producir más petróleo en el litoral de Tabasco y en la Sonda de Campeche.

Una mujer que se identificó como empleada de una empresa de energía con base en Texas, Estados Unidos, le ofreció al presidente López Obrador otorgarle a su Gobierno varios estudios que cuestan millones de dólares, pero de forma gratuita, para que analice un nuevo plan de negocios en materia de producción petrolera y para crear empleos en el sector energético. López Obrador le pidió contactar a Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, y a Rocío Nahle, secretaria de Energía.

En materia de seguridad, señaló que hubo una disminución en la cifra de delitos que se denuncian, no hay cifra negra, sobre todo en el caso de homicidios.

No puedo nunca, estar echando las campanas al vuelo, no vamos a actuar de manera triunfalista, porque además apenas estamos estableciendo el nuevo sistema para la seguridad pública, que consiste en la creación de las Coordinaciones Territoriales y estamos instalando las Coordinaciones en el país, reagrupando a las fuerzas, definiendo los mandos, conciliando con los gobernadores, para que se vayan uniendo a esta estrategia, estamos comenzando”.

Con información de redes sociales AMLO

MLV