AMLO: Conferencia matutina hoy 23 de junio de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su conferencia matutina hoy 23 de junio 2021, que se realiza en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el dinero es ‘papá y mamá del diablo’, al hablar de buscar una sociedad mejor, que no sea materialista.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que no es un asunto grave la muerte de personas que han recibido el esquema completó de la vacuna contra la COVID-19.

“No es un asunto grave, esto que me están planteando no me lo habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia. Acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó”, dijo el Jefe del Ejecutivo Federal.