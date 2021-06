‘No es asunto grave’ muerte de personas vacunadas contra COVID-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que no es un asunto grave la muerte de personas que han recibido el esquema completó de la vacuna contra la COVID-19.

Te recomendamos: México acumula 231 mil 505 muertes y 2 millones 482 mil 784 casos confirmados por COVID-19

“No es un asunto grave, esto que me están planteando no me lo habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia. Acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó”, dijo el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.