El dinero es ‘papá y mamá del diablo’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el dinero es ‘papá y mamá del diablo’, al hablar de buscar una sociedad mejor, que no sea materialista.

“Hay otro tipo de crímenes que se vinculan con intereses económicos , con la ambición al dinero, es como el papá del diablo el dinero, pero no lo voy a decir así es también la mamá del diablo el dinero, la mamá y el papá del diablo el dinero, la ambición desmedida al dinero”, manifestó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador criticó a los grupos que buscan progresar a toda costa de todo, sin escrúpulos morales de ninguna índole.

“Hay que tener lo necesario para vivir para mantener a la familia que no falte nada en la casa que no le falte nada a los hijos, pero también al mismo tiempo vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores espirituales, que no sea lo material lo principal”, comentó el Jefe del Ejecutivo Federal.