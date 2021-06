Hay que construir una nueva clase media ‘más humana’: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró este lunes 21 de junio de 2021 que su gobierno busca sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media más humana. El mandatario señaló que se necesita la transformación pero no sólo mejorando la calidad de vida y dando trabajo, sino fortaleciendo los valores morales y espirituales.

“Sí queremos una clase media, desde luego, queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media más humana, más fraterna, más solidaria, eso es lo que buscamos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos”, dijo en conferencia de prensa.

Agregó que se busca que millones de mexicanos mejores sus condiciones de vida y de trabajo pero que no dejen de voltear a ver a los desposeídos, a los marginados, a los más necesitados, que no den la espalda al que sufre y que además estén más conscientes y más politizados para que resistan campañas de manipulación y que no sean presa fácil de la manipulación que orquestan y que llevan a cabo los grupos de intereses creados.

“Tiene que ser una gente muy despierta, muy inteligente, y muchas veces esto no tiene que ver sólo con el nivel académico, hay quienes tienen nivel licenciatura, maestría, doctorado y son muy susceptibles a la manipulación”.

