AMLO desmiente que uno de sus hijos será nuevo dueño del Cruz Azul

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desmintió que uno de sus hijos será el nuevo dueño del Cruz Azul, tras un rumor que aseguraba que uno de los descendientes del mandatario mexicano compraría al club deportivo porque la cooperativa estaba en una crisis financiera.

“Hace como dos días salió un mensaje de Twitter de que uno de mis hijos iba a comprar el equipo Cruz Azul, imagínense eso. La calumnia cuando no mancha, tizna, esa es una máxima del hampa del periodismo, ¿pero cuánta gente se queda con eso?”, cuestionó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El jefe del Ejecutivo Federal recordó que en el pasado sus hijos han sido víctimas de las calumnias.

“Yo recuerdo que durante mucho tiempo sacaban a uno de mis hijos con un carro, un Ferrari, y no era él”, señaló.

López Obrador aseguró que sus adversarios son inmorales y tiene como doctrina la hipocresía.

“Son la verdad, muy inmorales nuestros adversarios, siempre lo he dicho y no me equivoco que el conservadurismo tiene como doctrina la hipocresía”.