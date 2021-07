AMLO: Conferencia matutina hoy 22 de julio de 2021

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina hoy 22 de julio 2021, que se realizó en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que ha cumplido 98 de sus 100 compromisos asumidos al inicio de su Gobierno.

“Yo en el Zócalo, cuando tomé posesión el 1 de diciembre de 2018 hice 100 compromisos con el pueblo, he cumplido 98, me faltan dos, y uno es el de la descentralización del Gobierno Federal , que no hemos podido, sobre todo por la pandemia que nos llevó a estar aquí para enfrentar el COVID y todo el daño que causa, pero ya vamos a ir avanzando en este propósito”, recordó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evocó al exmandatario Enrique Peña Nieto (EPN) parafraseando, a manera de mofa, que la consulta popular sobre los exgobernantes de México será ‘en 15 días, no menos, en 20’.

“Considero que debe de expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos, y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo en 15 días, menos, en 20 -ríe AMLO- de este domingo en ocho, entonces para eso es, esa es mi opinión, y no puedo hablar más porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral”, manifestó López Obrador tras ser cuestionado acerca de si pedirá que EPN comparezca ante la Fiscalía General de la República por el caso Pegasus.