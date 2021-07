AMLO evoca a EPN al decir que consulta popular será ‘en 15 días, menos, en 20’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evocó al exmandatario Enrique Peña Nieto (EPN) parafraseando, a manera de mofa, que la consulta popular sobre los exgobernantes de México será ‘en 15 días, no menos, en 20’.

Te recomendamos: TEPJF confirma que no habrá representantes de partidos durante consulta popular

“Considero que debe de expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos, y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo en 15 días, menos, en 20 -ríe AMLO- de este domingo en ocho, entonces para eso es, esa es mi opinión, y no puedo hablar más porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral”, manifestó López Obrador tras ser cuestionado acerca de si pedirá que EPN comparezca ante la Fiscalía General de la República por el caso Pegasus.