AMLO asegura que ha cumplido 98 de sus 100 compromisos de Gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que ha cumplido 98 de sus 100 compromisos asumidos al inicio de su Gobierno.

“Yo en el Zócalo, cuando tomé posesión el 1 de diciembre de 2018 hice 100 compromisos con el pueblo, he cumplido 98, me faltan dos, y uno es el de la descentralización del Gobierno Federal, que no hemos podido, sobre todo por la pandemia que nos llevó a estar aquí para enfrentar el COVID y todo el daño que causa, pero ya vamos a ir avanzando en este propósito”, recordó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.