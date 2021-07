‘Ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas’, insiste AMLO sobre regreso a clases

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), insistió en que “ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas”, por lo que el regreso a clases presenciales será en agosto de 2021, conforme al calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la conferencia mañanera de hoy, 22 de julio de 2021, el presidente aseguró que mantener a los niños en las casas, por la pandemia de COVID-19, se les está “causando un gran daño. Están ahí sometidos, dependiendo, muchos, de los aparatos. Están recibiendo información tóxica“.

“Yo soy partidario de que se regrese a clases, de que finales de agosto regresemos a clases, porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia.Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes, y no solo cuidarlos, que hay que hacerlo, sino cuidarlos también emocionalmente”, afirmó.