¡Exclusiva! Danielle Dithurbide entrevista a Mike Pompeo

En entrevista exclusiva para Noticieros Televisa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael “Mike” Pompeo, habló sobre inmigración, el proceso electoral mexicano, la contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador y el periodo de transición que enfrenta el presidente Enrique Peña Nieto.

La periodista Danielle Dithurbide cuestionó al secretario de Estado sobre las reuniones que sostuvo este viernes con Peña Nieto y López Obrador en la Ciudad de México.

Mike Pompeo celebra proceso democrático México

¿Cuáles son sus prioridades?

¿La migración irregular es un tema entre ambos países, ¿verdad?

¿Se reunió con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo estuvo la reunión?

¿Cómo le fue en su reunión con el presidente Peña Nieto?

Fue fantástico. Pude conocerlo en los últimos años, fue muy amable, se comprometió a trabajar en los temas importantes. El mundo sigue su marcha y todos sabemos que no puede dejar de haber progreso en estos últimos 4 meses y creo realmente que el gobierno del señor Peña Nieto ha hecho un buen trabajo. Construimos una verdadera plataforma de la cual podemos hacer saltar la relación ahora que este gobierno termina y comienza el próximo y podemos lograr grandes cosas. Habrá dificultades, desafíos, cada relación bilateral los tiene, pero estoy confiado de que si trabajamos de buena fe y con buena voluntad, México y Estados Unidos pueden hacer grandes cosas.

Estamos a cinco meses de que el presidente electo López Obrador asuma el cargo. ¿En estos cinco meses cómo será la relación entre ambos países?

El gobierno de Peña Nieto sigue a cargo. Todavía dirigen el país hasta el 30 de noviembre y seguiremos trabajando con ellos. Y lo que vimos hoy fue una relación fantástica entre el gobierno actual y el que llega. Estoy muy confiado de que encontraremos la manera de lograr cosas no solamente en estos últimos 4 meses, sino que habrá beneficios duraderos para los dos países.

¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Trump para combatir el problema de las drogas ilegales entre ambos países?

¿Cuál fue el tema principal del que habló con ambos, con el presidente Peña Nieto y con el presidente electo, López Obrador?

No creo que haya habido un tema específico. Hablamos de muchas cosas. No fue un día para negociaciones detalladas sino más bien para tratar de entender cómo nuestros dos países tienen la oportunidad de hacer grandes cosas juntos. Ambos presidentes se respetan mutuamente y un buen liderazgo siempre trae buenos resultados y confío en que eso seguirá en las próximas semanas.

¿Cómo podría definir, señor secretario, las relaciones entre Estados Unidos y México? somos vecinos, ¿Cómo podría definirlas?

Llevamos siendo vecinos mucho tiempo y seremos vecinos por siempre. Debemos encontrar la manera de ser exitosos ambos países. No es un juego de ceros y unos. Estoy confiado de que podremos hacer esto con el próximo gobierno del mismo modo en que lo hicimos con el gobierno actual. Como dije antes, sabemos que no será perfecto todo el tiempo, habrá temas en los que no estemos de acuerdo, pero estoy confiado en que los valores de ambos países son compatibles y haremos cosas que beneficien a ambos países.