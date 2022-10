Adiós Horario de Verano; México lo Elimina tras 26 Años

Este domingo 30 de octubre termina el horario de verano y prácticamente todo el país tendrá un horario estándar.

Te recomendamos: ¿Cuándo Se Podría Eliminar Definitivamente el Horario de Verano en México?

Se debe atrasar el reloj una hora.

Únicamente se aplicará un horario estacional para Sonora y Quintana Roo y 33 municipios de la franja fronteriza norte.

La nueva Ley de Husos Horarios pone fin a esta práctica de ajustar relojes con la llegada del verano o invierno luego de 26 años en vigor.

A decir de diversos analistas la medida ya no pesaba en el ahorro de electricidad en las familias.

“Se ha visto rebasada por otras medidas más importantes como focos ahorradores, medidas de eficiencia energética, paneles solares en los hogares y paneles solares en la industria, subastas de energía eléctrica”, expuso Paul de Sanchez, analista del sector energético.

El cambio de horario inició en México en 1996 por una iniciativa del entonces presidente Ernesto Zedillo para lograr ahorros en materia energética aprovechando una hora más la luz solar.

En el año 2000, siendo jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó en contra de esa medida y aunque se confrontó con el entonces presidente Vicente Fox, el cambio de horario permaneció.

Ahora, como presidente, López Obrador solicitó dos estudios los cuales concluyeron:

Que el cambio de horario generaba ahorros mínimos a familias y empresas y que era recomendable cancelarlo para reducir fatiga e irritabilidad a los mexicanos.

Y aunque ya hay un decreto pues el Congreso decidió eliminar el horario de verano, la medida no deja de ser polémica y aún hay voces a favor y en contra.

“A mí sí me gusta ese nuevo horario que se va a quedar, me gusta ya no estar cambiando porque la verdad es que, si nos afecta en el sueño, en el rendimiento físico de nuestras actividades”, comentó Jessica Díaz, habitante en CDMX.

“Sí siento que afecta muchísimo sobre todo la parte de adaptación, lo que no me gusta mucho es ahora es que se va a ver oscuro temprano esa es la parte que no, no está tan padre como mujeres”, comentó Linyu, habitante en CDMX.

“En realidad a mí nunca me afectó yo considero para mí era mejor levantarme más temprano y yo creo que teníamos el tiempo suficiente para adaptarnos, no vi mayor problema en eso”, compartió Mercedes Mila, habitante en CDMX.

Para otros analistas este no era el momento más conveniente de echar atrás el horario de verano pues con los altos precios del gas natural y la inflación generaba ahorros al sector productivo.

“Si en la tarde consumen una mayor electricidad los comercios, las industrias y todo lo demás, con esta inflación, con el precio del gas, nos van a trasladar este incremento de costos al consumidor final dentro del mercado mexicano”, destacó Ramses Pech, analista del sector eléctrico.

Pero México no es el único país que ha echado atrás el horario de verano.

“En otros países del mundo más parecidos a México, entraron y dejaron el horario de verano lo ha hecho China, lo hizo Japón, que al final del día vieron rebasada la medida y que no es una mala medida simplemente al generar tanto impacto social pues es momento de evaluarla”, precisó Paul Sánchez, analista del sector energético.

Por lo pronto este domingo y después de 26 años modificar una hora el reloj en México, quedara como anécdota del pasado.

Con información de Guadalupe Flores.

LLH