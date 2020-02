Yeidckol Polevnsky pide a feministas protestas creativas y pacíficas

La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, respaldó la postura presidencial y pidió a las feministas manifestarse pacíficamente y con creatividad.

Negó que los feminicidios en México hayan aumentado y respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su postura de que el neoliberalismo dañó a la sociedad, al poner el individualismo al centro, y dejó al humanismo de lado.

“Estamos absolutamente en contra de todo tipo de violencia, lo reprobamos al 100 por ciento, antes se maquillaban cifras, se ocultaba información, la gente dice, aumentó, no, creo que hay más apertura para que se dé a conocer, respaldamos la lucha, nos sumamos, no estamos de acuerdo en que se hagan manifestaciones con violencia, como dice el presidente, no puedes acabar la violencia con violencia, es una aberración. Morena es feminista, el presidente plantea que la descomposición social que tenemos hoy en México en todos los ámbitos tiene mucho que ver con el neoliberalismo, yo coincido con él, con que el neoliberalismo ha generado ese nivel de descomposición social que tenemos en todo el país y que se tiene que revertir”, indicó la morenista.