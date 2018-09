Wall Street se desploma ante reportes de nuevos aranceles a China

Wall Street y las acciones de sus principales índices cambiaron de tendencia y cayeron el viernes tras un reporte de la agencia Bloomberg que afirmó que el presidente Donald Trump instruyó a asesores a proceder con aranceles sobre productos de China con un valor de 200 mil millones de dólares.

Trump habría tomado la decisión pese a que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, había enviado una invitación a funcionarios chinos de alto rango para intentar resolver el conflicto comercial entre las dos mayores economías del mundo.

El promedio industrial Dow Jones caía 27.09 puntos, o un 0.10 por ciento, a 26,118.90 unidades. El selectivo S&P 500 bajaba 3.31 puntos, o un 0.11 por ciento, a 2,900.87 unidades y el compuesto Nasdaq cedía 13.73 puntos, o un 0.17 por ciento, a 7,999.98 puntos.

La expectativa de que Estados Unidos y China conversarían nuevamente sobre el comercio calmaban a los inversores durante el inicio de la sesión del viernes y desde el miércoles, cuando el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció un intento de reanudar negociaciones con funcionarios chinos de alto rango, incluyendo al principal asesor del presidente de China, Liu He.

Después de que funcionarios chinos recibieron la invitación de Estados Unidos para reiniciar las conversaciones, el presidente Donald Trump mitigó las expectativas del mercado al escribir en Twitter el jueves que su país “no está presionado para llegar a un acuerdo con China”.

The Wall Street Journal has it wrong, we are under no pressure to make a deal with China, they are under pressure to make a deal with us. Our markets are surging, theirs are collapsing. We will soon be taking in Billions in Tariffs & making products at home. If we meet, we meet?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018