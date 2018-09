Trump ordena nuevos aranceles a China por 200 mil millones de dólares

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a sus asesores económicos aplicar nuevos aranceles sobre productos provenientes de China, con un valor estimado cerca de los 200 mil millones de dólares.

Esta reciente ronda de aranceles concluyó un periodo de consulta pública ante la Representación de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR) la semana anterior, tras lo cual el presidente Trump dijo que serían aplicadas “pronto”.

Este viernes, los nuevos aranceles se incorporan a la canasta arancelaria de 50 mil millones de dólares en bienes Chinos que ya está en operación.

De acuerdo con reportes de la agencia Bloomberg, Trump se reunió el jueves con sus asesores el jueves para discutir los nuevos aranceles. En la reunión también participaron el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el representante comercial, Robert Lighthizer y el secretario de Comercio, Wilbur Ross.

Previo a su encuentro con los asesores el pasado jueves, Trump escribió en su perfil de Twitter que tiene la “ventaja” en el conflicto comercial con China y que no siente “ninguna presión” para resolverlo.

The Wall Street Journal has it wrong, we are under no pressure to make a deal with China, they are under pressure to make a deal with us. Our markets are surging, theirs are collapsing. We will soon be taking in Billions in Tariffs & making products at home. If we meet, we meet?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018