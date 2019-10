Video: Así se ven los incendios en Baja California y California desde el espacio

Te mostramos en video las imágenes que reveló la NASA sobre los devastadores incendios que han destruido miles de hectáreas en Baja California y California, vistos desde el espacio.

La NASA publicó imágenes satelitales de la enorme columna de humo que han generado los incendios forestales tanto en Baja California, en México, como en California, Estados Unidos.

Our fleet of @NASAEarth-observing instruments includes satellites that provide extensive observations of the planet every day. 🌎 🛰️ Take a closer look at our satellite view of the #KincaidFire smoke plume cascading down the coast of California: https://t.co/kHJ599nIcG pic.twitter.com/rtHi02VRbL

— NASA (@NASA) October 28, 2019