La relación AMLO-Biden y López-Gatell viaja a Argentina por vacuna Sputnik V, temas en mañanera

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este jueves 7 de enero del 2021.

Te recomendamos: Joe Biden reconoció que México atiende mejor el COVID-19 que Estados Unidos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que México no va a tener problemas ni pleitos con el gobierno que encabece Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos.

“Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos, mantenemos muy buena relación con el presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va haber pleitos con el presidente Biden”, afirmó.

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobernante electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, le comentó en una llamada telefónica que sostuvieron recientemente que la nación latinoamericana está atendiendo mejor la pandemia que su país.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no intervendrá en asuntos que corresponde resolver a estadounidenses, tras la irrupción violenta por parte de simpatizantes de Donald Trump en el Capitolio de Estados Unidos durante una sesión para ratificar la victoria del presidente electo, Joe Biden.

“Nosotros siempre hemos actuado con respecto a la política interna de otros países, así lo establece nuestra Constitución, son principios de política exterior, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, no vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver y atender a los estadounidenses”, dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina.

El jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó a Facebook y a Twitter por “censurar” a Donald Trump, aunque sin nombrarlo de forma directa ni a los mensajes en los que incitó a la violencia en sus seguidores.

“Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nomás que respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en ‘Face'”, opinó López Obrador en su rueda de prensa matutina.