No vamos a tener problemas ni pleitos con Joe Biden, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que México no va a tener problemas ni pleitos con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, cuando éste asuma el poder.

Te recomendamos: Joe Biden reconoció que México atiende mejor el COVID-19 que Estados Unidos: AMLO

“Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos, mantenemos muy buena relación con el presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va haber pleitos con el presidente Biden”, afirmó.