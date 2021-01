Joe Biden reconoció que México atiende mejor el COVID-19 que Estados Unidos: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que el gobernante electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, le comentó en una llamada telefónica que sostuvieron recientemente que la nación latinoamericana está atendiendo mejor la pandemia que su país.

El presidente insistió en que a México le va mejor ante la pandemia que a Estados Unidos, pero acotó que no valen las comparaciones porque se trata de vidas humanas.

Al ser cuestionado sobre el llamado de médicos a la población a quedarse en casa, el presidente señaló que se está extendiendo la capacidad hospitalaria.

“La capacidad de ocupación se mantiene, claro aquí en la Ciudad (de México) ayer alrededor del 85 por ciento de ocupación de las camas, eso es lo más alto que tenemos en el país, no hemos llegado a la ciudad del 90 por ciento de ocupación de camas”, dijo.

Añadió que existe una reserva y que todos los días se trabaja con ese propósito. Hizo un llamado a los medios de comunicación para que ayuden, que no alarmen y que sean objetivos.

Se refirió a los ataques contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y dijo que éstos no ayudan. Insistió en que el subsecretario es un profesionista destacadísimo, “que nos ayuda mucho, un hombre muy sensible, honesto, preparado”.

“Se han contratado cerca de 70 mil trabajadores de la salud, somos el primer país en América Latina en vacunación, estamos haciendo todo un esfuerzo, la gente se ha portado muy bien, muy bien, respetuosa, no así los mismos medios, aunque se molesten conmigo, para no generalizar, no así la mayoría de los medios”, concluyó.