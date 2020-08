Vivo: Conferencia matutina de AMLO del 31 de agosto de 2020

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de hoy 31 de agosto de 2020.

Te recomendamos: Destaca AMLO obras estratégicas en la generación de empleos

En la conferencia mañanera, AMLO aseguró que México va saliendo de la pesadilla del COVID-19, tanto en el ámbito de la salud como en el económico.

Señaló que el peso mexicano se está apreciando; después de que el dólar llegó a los 25 pesos, ha bajado al menos tres pesos y se cotiza en 21 pesos.

El presidente dijo que tras el paso de la pandemia en el país no va haber despidos de trabajadores, no van a faltar los alimentos básicos y no va haber inflación.

Apuntó que desde 1932, por la crisis económica de Estados Unidos, México no caía en una crisis, “lo importante es que vamos a salir rápido, no es una crisis prolongada. Hay indicios de recuperación”.

Dijo que se han perdido un millón de empleos por la pandemia del COVID-19, pero se van recuperando. “Esto es un buen indicador”.

“La estrategia ha funcionado y lo puedo comprobar”, afirmó. “Vamos saliendo del hoyo en el que caímos”.

AAE