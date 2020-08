AMLO asegura que es el segundo presidente mejor calificado en el mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que tiene entre 65 % y 70 % de los mexicanos que aprueba su gestión y que, a nivel mundial, en una encuesta de jefes de Estado, se encuentra ubicado en el segundo puesto.

Te recomendamos: Modifican San Lázaro para entrega de segundo Informe de Gobierno de AMLO

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que él tiene su propia encuesta y esta le da “un 65-64 de aprobación” y estima que si hoy se celebrara la revocación de mandato, un 70 % elegiría que se quede, 25 % que se vaya y el 5 % restante ni sabe ni contesta.

Aseguró que una reciente encuesta publicada por un periódico generalista donde un 56 % de los mexicanos aprueba su labor y 41% lo reprueba “esta cuchareada” (manipulada).

Incluso explicó que, “aceptando sin conceder” los indicadores de encuestas difundidas, el contar con más del 50 % de aprobación representa más de 14 millones de personas que avalan su gestión sumados a los más de 31 millones de votos que obtuvo en 2018, es decir, afirmó que al menos 45 millones de personas que respaldan su Gobierno.

“Gracias al pueblo que es mi ángel de la guarda; muchas gracias al pueblo de México, por eso no voy a fallarle”, apuntó.

El mandatario también habló de la existencia de un sondeo internacional -que no cito con exactitud- en donde aparece en segundo lugar mundial.

“Hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de Estado y estoy en segundo lugar mundial y he caído con la pandemia 2 puntos, pero cada quien tiene su medición”, afirmó.

López Obrador negó la versión de que se esté obligando a los empleados del gobierno a vender y comprar cachitos de la Lotería Nacional para la rifa especial en nombre del avión presidencial.

“No, eso también lo dice el Reforma y no es cierto, que se le está obligando a los burócratas a comprar cachito, no es cierto, no se obliga a nadie, es voluntario comprar”, afirmó.