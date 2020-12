Nombramiento de Delfina Gómez Álvarez como titular de la SEP y relación con el gobierno de Biden, temas de la mañanera

El nombramiento de la maestra Delfina Gómez Álvarez como nueva secretaria de Educación Pública fue uno de los temas relevantes de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes 21 de diciembre de 2020. Otro tema relevante fueron las declaraciones del presidente acerca de que Joe Biden prometió una relación entre iguales entre Estados Unidos y México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes el nombramiento de Delfina Gómez Álvarez como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en sustitución de Esteban Moctezuma, quien fue nominado por el presidente como embajador de México en Estados Unidos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que la Secretaría de Salud analizará el caso de la nueva variante de COVID-19 en Reino Unido y se examinará el tema de los vuelos desde ese país.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes que durante su conversación con Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, éste prometió una relación entre iguales.

“La conversación telefónica inició así, me dijo que él iba a buscar un trato de iguales, yo le reconocí la expresión, porque no implica subordinación, implica apego a nuestros principios contemplados en el artículo 89 de la Constitución, de no intervención, autodeterminación de los pueblos, respetos a las soberanías y cooperación para el desarrollo”, dijo el presidente de México.