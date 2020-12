Joe Biden prometió una relación entre iguales con México, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes que durante su conversación con Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, éste prometió una relación entre iguales.

Te recomendamos: Joe Biden se vacunará públicamente contra COVID-19 este lunes

“La conversación telefónica inició así, me dijo que él iba a buscar un trato de iguales, yo le reconocí la expresión, porque no implica subordinación, implica apego a nuestros principios contemplados en el artículo 89 de la Constitución, de no intervención, autodeterminación de los pueblos, respetos a las soberanías y cooperación para el desarrollo”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

El presidente de México dijo que actualmente son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y no hay ningún presagio de malas relaciones con el gobierno que va a encabezar el presidente Biden.

“Nosotros somos muy claros en cuanto a que se busca tener relaciones de amistad con el gobierno de Estados Unidos porque nos une la vecindad, son 3 mil 180 kilómetros de frontera, pero también hay hermandad en nuestros pueblos, no olvidar que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos y hay más de 1 millón de estadounidenses viviendo y trabajando en México”, sentenció.

Agregó que es el mayor número de estadounidenses fuera de su país, el que vive y trabaja en México, más de 1 millón. Acotó que ni en Canadá, ni en el Reino Unido, en ninguna parte hay tantos estadounidenses como en México.

“Entonces es una relación estrecha, cultural, económica, comercial, social y estamos obligados los gobernantes de los dos países a mantener buenas relaciones, y hay esa disposición de parte nuestra y también de parte del presidente Biden”.

Se va a atender el tema migratorio, dice AMLO

López Obrador dijo que su gobierno no espera tener ningún conflicto con el que iniciará a finales de enero Joe Biden en Estados Unidos y que ambos líderes trabajarán en el tema de la migración.

“Fue una plática, pues muy fraterna, respetuosa, hablamos sobre los temas de migración básicamente, el tema migratorio que se va a atender”, dijo.

Señaló que el presidente electo de Estados Unidos tiene claro que se debe de apoyar a los países de Centroamérica y a México, sobre todo a los estados del sur sureste del país para que haya desarrollo y atender el fenómeno migratorio dando opciones, oportunidades de empleo, de bienestar para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos y a sus familias.

“Él sabe que la gente abandona sus lugares de origen por necesidad, no por gusto, de modo que lo que tiene que hacerse es ir a las causas y promover el desarrollo del sur y eso es lo que nosotros hemos venido planteando y estamos haciendo, quedamos en que se va a reforzar esa política”, dijo López Obrador.

Señaló que se acordó con Biden continuar con una política de respeto mutuo a la soberanía por el bien de ambos pueblos. Dijo que en el caso de los migrantes mexicanos en Estados Unidos habrá una buena relación bilateral.

“No tenemos ningún problema, vamos a continuar trabajando como lo estamos haciendo con el gobierno actual de Estados Unidos, hemos tenido muy buenas relaciones, no hemos tenido prácticamente ningún conflicto, sólo aquel asunto de los aranceles, pero se resolvió en buenos términos”, sentenció.

Acotó que su gobierno ha llevado una muy buena relación con el gobierno actual de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, y se espera que así sea con la nueva administración.

No se habló del muro fronterizo

López Obrador negó durante su conversación con Biden se haya abordado el tema de la construcción del muro.

“Igual, no se trata ese tema, ni cuando estaba la polémica sobre el asunto, nosotros tratamos ese tema porque no lo consideramos un acto amigable, entonces es un tema que no lo hemos tratado”.

Agradeció al presidente Donald Trump por no insistir en el tema y no habérselo planteado nunca. Dijo que el presidente de Estados Unidos fue respetuoso no sólo en ese tema sino también en otros asuntos. Añadió que no hubo injerencia en asuntos internos.

“Y cuando se presentó una situación que es de dominio público, lo que tiene que ver con la detención del general Cienfuegos no se nos informó, a pesar de que hay una relación de cooperación, pues hubo una nota diplomática y ellos tomaron la decisión de reponer el procedimiento. Entonces ha habido respeto al pueblo y al gobierno de México”.

Con información de Presidencia de México y Reuters

AAE/JLR