La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha recibido críticas desde que fue creada, en 2014. La señalan de no entregar los recursos destinados a las víctimas y también de no cumplir mandatos judiciales. Su titular, Jaime Rochín, admite que podría haber casos en los que se revictimizó a las personas que debía proteger.

Georgette, Angelina y Eric no se conocen, pero tienen algo en común: están reconocidos oficialmente como víctimas del Estado, los tres enfrentan trabas de la CEAV para recibir los apoyos económicos que les corresponden por ley y se sienten revictimizados. Jaime Rochín, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, señala:

A cuatro años de haber sido creada, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, perteneciente al Gobierno federal, solo ha entregado apoyo económico a 20% de las 16 mil 104 personas reconocidas como víctimas por alguna violación a sus derechos humanos.

Georgette Garfias, otra víctima, denuncia:

El 10 de marzo de 2016, Georgette Garfias Aguilar y sus hermanos fueron reconocidos por la Procuraduría General de la República (PGR) como víctimas por una negligencia médica en el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que provocó la muerte de su madre.

Siete meses después fueron inscritos en el registro nacional de víctimas. La CEAV determinó que, por una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los hermanos Garfias deben recibir una reparación integral del daño. Sin embargo, la Comisión se niega a cumplir su propia resolución.

Víctimas enfrentan calvario para recibir recursos de CEAV (Noticieros Televisa)

Jaime Rochín, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, señala:

-¿Dos años después que no se les haya entregado ese fondo no le parece mucho tiempo?

Eric Guichard, otra víctima, detalla su caso:

Eric Guichard colocó las fotos de su padre y tíos en la puerta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Busca una reparación por la muerte de sus familiares por parte del Ejército durante la guerra sucia, en los años 70. Hace 3 meses le prometieron que le iban a dar una indemnización.

Víctimas enfrentan calvario para recibir recursos de CEAV; Eric Guichard espera indemnización por la muerte de su padre durante la 'guerra sucia' de los años 70 en México (Noticieros Televisa)

Me vengo a manifestar y me dice uno de los directivos de vinculación que me iba a firmar una minuta el cual en 3 meses quedaba resuelto de cualquier papel que faltara y se procedía a la reparación de los daños. Me presento 3 meses después y me entrevista José Garibay que es del CIE y me dice que no me puede reparar el daño porque me lo tiene que reconocer la CNDH”, dice Guichard.