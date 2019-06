En Chiapas, piden identificación oficial para viaje en autobús

Las líneas de transporte en autobuses, que operan en Chiapas, anunciaron su decisión de sumarse a las acciones implementadas por el Gobierno federal para detener el flujo de migrantes a Estados Unidos. Informaron a sus clientes que será requisito para la venta de boletos, mostrar identificación oficial.

Te recomendamos: AMLO: Autobuses pedirán identificación para evitar tráfico de personas

Antes no, antes nada más así compraba y ya se sube uno. Ahora no, ahora sí hay que tener algo, está bien”, dice Guillermo González, viajero.

En las ventanillas de atención a clientes, en las cuatro centrales de autobuses que se encuentran en Tapachula, se enlistan los documentos que son aceptados para poder adquirir boletos de viaje a diferentes destinos de México. Pasaporte, identificación del INE, cartilla militar, cédula profesional, visa y credenciales expedidas por instituciones de Gobierno.

En la central de autobuses que se ubica en la Avenida Tercera, centro de Tapachula, aceptaron vender boletos sin mostrar identificación, pero con la advertencia de que durante el viaje hay revisiones a pasajeros en los retenes que instala de manera itinerante el Instituto Nacional de Migración.

Con una cámara escondida se hizo la compra de un boleto sin mostrar identificación.

-¿A qué hora para la Ciudad de México?

-Quiero dos, pero no traigo identificación

-Sí, ¿es indispensable?

No, con nosotros no hay tanta bronca”.

-¿En el camino hay retenes?

Elementos de la Guardia Nacional realizan controles junto con personal del Instituto Nacional de Migración (INM), en Tapachula, Chiapas (EFE)

Gabriel, originario de Guatemala, asea calzado en calles del centro de Tapachula desde hace una década, cuando tenía 9 años de edad. Asegura que en los últimos días ha incrementado la presencia de agentes de Migración.

Frente a la central de autobuses de la Calle 17 Oriente, colonia Centro, se encuentra una agencia de viajes que ofrece corridas a diferentes destinos de Centroamérica.

Los asesores de viajes aseguran que desde que piden identificación a los viajeros en las centrales camioneras, se han incrementado las ventas hasta en un 30 por ciento, principalmente a destinos como Honduras y El Salvador.

Últimamente han venido más personas a solicitar los servicios de autobús hacia Centroamérica. Muchos de ellos vienen acá y dicen no, pues no pudimos atravesar la frontera, no pudimos atravesar el país y preferimos regresarnos. Ya no tenemos nada que hacer aquí no hay posibilidad de pasar”, explica José Alonso, asesor de viajes.