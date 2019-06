AMLO: Autobuses pedirán identificación para evitar tráfico de personas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que se pedirá identificación para la compra de boletos en el transporte público, de trayectos largos, para evitar el tráfico de personas.

Está demostrado, se tienen pruebas de que en un camión de pasaje, un porcentaje considerable viaja sin ser del país y sin ningún registro. Entonces vamos a poner orden en eso, entonces que nos ayude la gente mostrando su credencial para que haya más control”, dijo el presidente durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que lo que usó Estados Unidos como excusa para la amenaza de imponer aranceles no sólo fue el incremento en el número de migrantes, sino que presentaron un video de unos autobuses que pasaron por todo México, desde Tuxtla hasta la frontera, con migrantes.

Todo esto tenemos que buscar la manera de resolverlo”, dijo.

Añadió que se busca que se cumplan los acuerdos con Estados Unidos para que éste no aplique aranceles. Señaló que no es que México no tenga manera de responder, pues podría aplicar lo mismo, pero no es conveniente la confrontación ni la guerra comercial.

No conviene a México ni conviene a Estados Unidos”, sentenció el presidente.

Un oficial de migración revisa el pasaje de un autobús en Chiapas. (AP, archivo)

Reiteró que si se atienden las causas que originan el fenómeno migratorio se podrá reducir considerablemente el número de migrantes que pasan por México.

Añadió que le da gusto que el presidente de México, Donald Trump, haya dicho ayer que va a obtener 500 millones de dólares para apoyar a Centroamérica.

López Obrador dijo que esto es un avance pues lo cierto es que esta variable, la de atender las causas, impulsar actividades productivas, crear empleos, ayudar los países pobres, no se consideraba.

Era nada más detener, impedir el acceso, ahora ya empieza a plantearse la necesidad de impulsar el desarrollo”, dijo.

Aclaró que es importante tener un control y un registro de los migrantes para saber quiénes son éstos, de dónde vienen, a fin de protegerlos y apoyarlos, así como cuidar sus derechos humanos.

Sobre los migrantes que son trasladados en tráilers, López Obrador dijo que esto también tiene que ver con la protección de éstos, pues se trata de familias, niños, en situación de hacinamiento, de riesgo por asfixia.

Todo eso nos corresponde evitarlo y se está haciendo, combatiendo la ilegalidad, el negocio que se hace con el tráfico de personas”, reiteró.

Con información de Presidencia de la República

