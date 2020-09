Turismo reactivará economía de México, asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que tiene indicios de que muy pronto se va a reactivar el turismo en nuestro país, luego de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

Señaló, durante su conferencia matutina, que se están recuperando empleos en Baja California Sur y en Quintana Roo. Dijo que en la medida en que va bajando el efecto de la pandemia irá creciendo la afluencia turística y esto ayudará mucho a la economía.

“Fue uno de los sectores más afectados, el turismo, los servicios, entonces va vinculado con la pandemia”, señaló el presidente.

Explicó que se está llevando a cabo un acuerdo con el sector privado para definir proyectos donde los empresarios participen con inversión.

Aseguró que las defunciones por COVID-19 en Quintana Roo han descendido y pronto se regresará a la normalidad. Dijo que esto mismo sucederá en Los Cabos, en la Riviera Nayarita y centros turísticos.

Añadió que la iniciativa privada participará en proyectos del sector energético y telecomunicaciones.

El presidente aseguró que el peso se está apreciando y hay confianza en México, porque existe un auténtico estado de derecho. Enfatizó que los inversionistas tienen muy buena información y saben dónde hay riesgos de inestabilidad política, dónde no hay piso parejo y se apoya a empresas o bancos y dónde no hay libre competencia.

Se impulsará la reactivación económica

López Obrador enfatizó que su gobierno seguirá impulsando la reactivación de la economía para garantizar el empleo.

Aseguró que lo que más preocupa a la gente es el empleo y que no puede haber puestos de trabajo si no hay crecimiento de la economía y si no se inician obras para construir infraestructura. Dijo que se debe impulsar la industria de la construcción.

“El plan de nosotros es seguir creando empleos, tanto con las obras que estamos impulsando de manera directa como el Tren Maya, el Istmo, el aeropuerto, la construcción de vivienda, todos los programas de mejoramiento urbano. Todo eso lleva ese propósito y al mismo tiempo seguir fomentando la llegada de inversión extranjera con el tratado”, enfatizó.

Con información de Presidencia de México

