Tras naufragio, Migración ofrece tarjetas de visitante a africanos

El Gobierno de México otorgó la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) a ocho personas migrantes originarias de Camerún que sobrevivieron al naufragio del 11 de octubre pasado en Tonalá, Chiapas.

Te recomendamos: Defensores de migrantes denuncian corrupción en el INM

A esos siete hombres y una mujer se les dio la opción, si así lo desean, del retorno asistido a su país de origen, puntualizó el Instituto Nacional de Migración (INM) en un comunicado.

Los cameruneses radicados en Tapachula partieron de Mazatán, cerca de ese municipio, hacia Estados Unidos, pero la embarcación en la que se trasladaban volcó luego de recorrer unos 224 kilómetros. Dos de ellos murieron durante los hechos.

El pasado 13 de octubre, una caravana con cerca de dos mil migrantes cubanos, haitianos, africanos y centroamericanos salió la mañana de este sábado del parque central Miguel Hidalgo de Tapachula, Chiapas, en busca de llegar al norte de México y pedir asilo en los Estados Unidos.

– A Estados Unidos – ¿Ese es su destino? – Sí – ¿Y si no puedes llegar a Estados Unidos te quedarías en México? – No, no, desde África mi pensamiento es llegar a Estados Unidos no en México, es mi propósito – ¿Y se van a ir caminando, Narciso? – Sí, sí, vamos caminando, sino hay solución vamos caminando”, comentó Narciso, migrante africano.