Trajineras de Xochimilco reanudan paseos tras cierre por COVID-19

Este viernes reabrieron al turismo los 11 embarcaderos que hay en Xochimilco, con lo que se reanudan los paseos en trajineras, tras cinco meses de cierre por la pandemia de COVID-19.

Te recomendamos: Abren nuevos canales de navegación en Xochimilco

En el de Nuevo Nativitas, 70 de las más de 200 trajineras del lugar comenzaron a dar servicio.

Desde muy temprano, remeros lavaron y desinfectaron las trajineras. Colocaron dispensadores de gel antibacterial y se pusieron cubrebocas y caretas.

Antes de comenzar a laborar, remeros, comerciantes y dueños de trajineras asistieron a una misa celebrada en el embarcadero, para pedir buenas ventas y protección ante la pandemia.

Rogelio es remero desde hace 30 años y en los meses de cierre tuvo que vender de todo para mantener a su familia.

“Es un gusto que ya las autoridades nos permitan trabajar, porque no somos personas asalariadas, no tenemos el sueldo fijo, vivimos del canal, y nosotros si salimos a un viaje tenemos para comer si no salimos en todo el día, no tenemos para comer, imagínate, 4,5 meses sin trabajar buscándole por otro lado, boleando zapatos, vendiendo chicles, papas, lo que sea”, refirió Rogelio Villalpando, remero.