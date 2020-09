Colectivos feministas y de víctimas de violencia de género lanzan pliego petitorio para liberar CNDH

Toma de Instalaciones C.N.D.H. Para las Familias de Victimas de Feminicidio y Desaparicion Forzada. calle de Cuba Centro historico CDMX

Toma de Instalaciones C.N.D.H.Para las Familias de Victimas de Feminicidio y Desaparicion Forzada.calle de Cuba Centro historico CDMX#NoNosVanACallar#NiUnaMenosMexico#NoMasViolenciaDeGenero#NoMasViolenciaContraLasMujeresCompañeras y compañeros: El día de hoy 6 de julio de 2020, compañeras integrantes del Frente Nacional Ni Una Menos México, se presentaron antes de las 7 de la mañana en Palacio Nacional, para hacer entrega al sujeto que es presidente de México, de lo siguiente: FRENTE NACIONAL NI UNA MENOS MÉXICO "No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre" Ciudad de México a 6 de de Julio de 2020PLIEGO PETITORIO NACIONAL DEL FRENTE NACIONAL NI UNA MENOS MÉXICO La actual crisis económica y sanitaria originada por la pandemia del virus SARS-COV-2, sin duda alguna ha dejado efectos graves tanto en el aspecto económico, como en el psicológico de la mayoría de las y los mexicanos, principalmente de las mujeres, quienes enfrentan sistemáticamente una suma de violencias y desigualdades estructurales ya conocidas, como lo son la brecha salarial y la violencia doméstica, sólo por mencionar algunas. Ser mujer en México es peligroso. Los feminicidios incrementan y las condiciones de desigualdad no parecen reducirse sino todo lo contrario, aunque Usted diga a diario lo contrario. La relatoría para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, declaró hace unos meses que, debido aislamiento social ocasionado por la crisis sanitaria del COVID-19, la violencia contra las mujeres en su propio hogar, se disparó, también aunque afirme que no es así.Por si fuera poco, apenas el pasado 3 de julio, la secretaría de Gobernación retiró el subsidio federal que ya había asignado en marzo pasado para la Alerta de Violencia de Género, a siete estados de la República, los cuales por ser los más afectados en el tema de violencia contra las mujeres, la tienen declarada. Sin ese subsidio, el Estado mexicano y el gobierno federal que Usted representa, deja sin dinero a miles de mujeres víctimas de violencia con el que han paliado la actual crisis económica y laboral. Muchas de las mujeres que concurren en este espacio de organización a nivel nacional, principalmente abuelas, tienen bajo su tutela hasta 4 niños huérfanos, hijos de víctimas de femicidio, otras más, crían a sus nietos padeciendo enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, incluso hay quienes han sido víctimas del propio COVID-19. Hasta ahora, muchas de ellas han subsistido mediante ayudas, rifas, donaciones de la misma comunidad, pero la situación empeora y se vuelve verdaderamente insostenible. Por eso, exigimos al gobierno que usted encabeza, el cual presuntamente tiene el principio de velar por los más necesitados, lo siguiente: 1.- INMEDIATA atención a las mujeres en general y en particular, a las que concurren en este espacio de organización a nivel nacional. 2.- INMEDIATA incorporación de las mujeres que concurren en este espacio de organización a nivel nacional, a servicios médicos de calidad y el correspondiente acceso a medicamentos, tratamientos y terapias. 3.- La implementación URGENTE e INMEDIATA de un programa de entrega de despensas para las mujeres que concurren en este espacio de organización a nivel nacional, hasta en tanto se cumpla con el punto de exigencia siguiente. 4.- La implementación URGENTE e INMEDIATA de un programa de empleo para las mujeres que concurren en este espacio de organización a nivel nacional, con perspectiva de género y en el que se atiendan condiciones particulares, así como que se les brinden todas las facilidades para que puedan autoemplearse sin que sufran ningún tipo de hostigamiento por parte de ninguna autoridad.5.- La REASIGNACIÓN INMEDIATA del subsidio federal que ya había asignado en marzo pasado para la Alerta de Violencia de Género, a siete estados de la República y que son Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Puebla. 6.- El retiro inmediato de la campaña “Cuenta hasta diez…” que presuntamente se realiza con el fin de abatir casos de violencia de género, sin embargo con la misma, también se busca hacer responsables a las mujeres de la violencia doméstica, sin atender los principios de perspectiva de género, relativos a la obligación del Estado mexicano a ponderar las normativas que sean más protectoras de la persona que se encuentra en una situación asimétrica de poder o de desigualdad estructural, en este caso la mujer y dicha campaña no elimina la posibilidad de revictimizar y estereotipar a las mujeres víctimas de la violencia. 7.- Que ponga fin a sus discursos de descalificación al movimiento feminista, así como aquellos que buscan imponer como situaciones normales, diversas violencias contra las mujeres y sus roles en la sociedad y en la familia, y en los que apela a las “tradiciones familiares”. QUE UNA VEZ QUE SEAN ACEPTADOS ESTE PLIEGO PETITORIO, PRESENTAREMOS ANTES LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A SU CUMPLIMIENTO, EL PADRÓN DE DATOS Y GENERALES DE LAS BENEFICIARIAS. QUE EN CASO DE QUE EL PRESENTE PLIEGO PETORIO NO SEA RECIBIDO Y SIN QUE HAYA UN PRONUNCIAMIENTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO QUE SEA REAL Y VERIFICABLE, ESTAREMOS EVALUANDO LAS ACCIONES QUE SE TOMARAN PARA EXIGIRLO. ¡NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO! ¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES! A t e n t a m e n t e FRENTE NACIONAL NI UNA MENOS MÉXICO.Les exhortamos a difundir el Pliego.Exigimos al gobierno federal el inmediato cumplimiento del Pliego Petitorio presentado el día de hoy 6 de julio de 2020 por el Frente Nacional Ni Una Menos México.Víctor Rogelio Caballero Sierra, Colectivo Aequus.-Promoción y Defensa de Derechos Humanos.TOMA DE ISTALACIONES DE LA CNDH.#NoNosVanACallar#NiUnaMenosMexico#NoMasViolenciaDeGenero#NoMasViolenciaContraLasMujeresCompañeras y compañeros: El día de hoy 6 de julio de 2020, compañeras integrantes del Frente Nacional Ni Una Menos México, se presentaron antes de las 7 de la mañana en Palacio Nacional, para hacer entrega al sujeto que es presidente de México, de lo siguiente: FRENTE NACIONAL NI UNA MENOS MÉXICO "No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre" Ciudad de México a 6 de de Julio de 2020PLIEGO PETITORIO NACIONAL DEL FRENTE NACIONAL NI UNA MENOS MÉXICO La actual crisis económica y sanitaria originada por la pandemia del virus SARS-COV-2, sin duda alguna ha dejado efectos graves tanto en el aspecto económico, como en el psicológico de la mayoría de las y los mexicanos, principalmente de las mujeres, quienes enfrentan sistemáticamente una suma de violencias y desigualdades estructurales ya conocidas, como lo son la brecha salarial y la violencia doméstica, sólo por mencionar algunas. Ser mujer en México es peligroso. Los feminicidios incrementan y las condiciones de desigualdad no parecen reducirse sino todo lo contrario, aunque Usted diga a diario lo contrario. La relatoría para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, declaró hace unos meses que, debido aislamiento social ocasionado por la crisis sanitaria del COVID-19, la violencia contra las mujeres en su propio hogar, se disparó, también aunque afirme que no es así.Por si fuera poco, apenas el pasado 3 de julio, la secretaría de Gobernación retiró el subsidio federal que ya había asignado en marzo pasado para la Alerta de Violencia de Género, a siete estados de la República, los cuales por ser los más afectados en el tema de violencia contra las mujeres, la tienen declarada. Sin ese subsidio, el Estado mexicano y el gobierno federal que Usted representa, deja sin dinero a miles de mujeres víctimas de violencia con el que han paliado la actual crisis económica y laboral. Muchas de las mujeres que concurren en este espacio de organización a nivel nacional, principalmente abuelas, tienen bajo su tutela hasta 4 niños huérfanos, hijos de víctimas de femicidio, otras más, crían a sus nietos padeciendo enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, incluso hay quienes han sido víctimas del propio COVID-19. Hasta ahora, muchas de ellas han subsistido mediante ayudas, rifas, donaciones de la misma comunidad, pero la situación empeora y se vuelve verdaderamente insostenible. Por eso, exigimos al gobierno que usted encabeza, el cual presuntamente tiene el principio de velar por los más necesitados, lo siguiente: 1.- INMEDIATA atención a las mujeres en general y en particular, a las que concurren en este espacio de organización a nivel nacional. 2.- INMEDIATA incorporación de las mujeres que concurren en este espacio de organización a nivel nacional, a servicios médicos de calidad y el correspondiente acceso a medicamentos, tratamientos y terapias. 3.- La implementación URGENTE e INMEDIATA de un programa de entrega de despensas para las mujeres que concurren en este espacio de organización a nivel nacional, hasta en tanto se cumpla con el punto de exigencia siguiente. 4.- La implementación URGENTE e INMEDIATA de un programa de empleo para las mujeres que concurren en este espacio de organización a nivel nacional, con perspectiva de género y en el que se atiendan condiciones particulares, así como que se les brinden todas las facilidades para que puedan autoemplearse sin que sufran ningún tipo de hostigamiento por parte de ninguna autoridad.5.- La REASIGNACIÓN INMEDIATA del subsidio federal que ya había asignado en marzo pasado para la Alerta de Violencia de Género, a siete estados de la República y que son Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Puebla. 6.- El retiro inmediato de la campaña “Cuenta hasta diez…” que presuntamente se realiza con el fin de abatir casos de violencia de género, sin embargo con la misma, también se busca hacer responsables a las mujeres de la violencia doméstica, sin atender los principios de perspectiva de género, relativos a la obligación del Estado mexicano a ponderar las normativas que sean más protectoras de la persona que se encuentra en una situación asimétrica de poder o de desigualdad estructural, en este caso la mujer y dicha campaña no elimina la posibilidad de revictimizar y estereotipar a las mujeres víctimas de la violencia. 7.- Que ponga fin a sus discursos de descalificación al movimiento feminista, así como aquellos que buscan imponer como situaciones normales, diversas violencias contra las mujeres y sus roles en la sociedad y en la familia, y en los que apela a las “tradiciones familiares”. QUE UNA VEZ QUE SEAN ACEPTADOS ESTE PLIEGO PETITORIO, PRESENTAREMOS ANTES LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A SU CUMPLIMIENTO, EL PADRÓN DE DATOS Y GENERALES DE LAS BENEFICIARIAS. QUE EN CASO DE QUE EL PRESENTE PLIEGO PETORIO NO SEA RECIBIDO Y SIN QUE HAYA UN PRONUNCIAMIENTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO QUE SEA REAL Y VERIFICABLE, ESTAREMOS EVALUANDO LAS ACCIONES QUE SE TOMARAN PARA EXIGIRLO. ¡NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO! ¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES! A t e n t a m e n t e FRENTE NACIONAL NI UNA MENOS MÉXICO.Les exhortamos a difundir el Pliego.Exigimos al gobierno federal el inmediato cumplimiento del Pliego Petitorio presentado el día de hoy 6 de julio de 2020 por el Frente Nacional Ni Una Menos México.Víctor Rogelio Caballero Sierra, Colectivo Aequus.-Promoción y Defensa de Derechos Humanos.

Posted by Los Trollingstones on Friday, September 4, 2020