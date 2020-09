Padres se encierran en CNDH para exigir justicia por sus hijos; una mamá se amarra

Marcela y su esposo Roberto se encerraron desde el pasado martes en la sala de juntas del primer piso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la colonia Centro de la Ciudad de México, para exigir castigo a la presunta violadora de su hija de 4 años de edad.

Desde su encierro, Maricela y su esposo se asomaron al balcón de la sala de juntas del primer piso y hablaron sobre su caso.

“Ya no es justo que nos tengan como pelotas de una oficina en otra ya no tenemos vida y la violadora pide la reparación del daño eso es lo que está pidiendo ella ahora por una mala integración de la carpeta”, señaló Marcela Alemán.

La supuesta agresión cometida por una educadora ocurrió el 8 de marzo del 2017 en el jardín de niños Luís Gonzaga Urbina ubicado en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí.

Los padres de la menor denunciaron ante la fiscalía de justicia estatal y el caso fue turnado a un juez, pero la presunta agresora fue puesta en libertad.

“La dejaron en libertad en juicio oral porque mi hija no dio día y hora, una niña de 4 años quería el juez que dijera el día exacto y la hora exacta”, sentenció Roberto Coello, padre de la menor.

Ayer, la madre de la niña se amarró con los cordones de sus tenis a una silla para evitar que la sacaran de la sala de juntas de la oficina de derechos humanos, donde pretende permanecer hasta que sean atendidas sus demandas.

“Me amarré a una silla porque les dije que no me iba a salir, quería soluciones, me dijeron que cuál era mi solución ya le dije, ¿cómo que cuál es mi solución?, estoy indignada”, añadió Marcela Alemán.