Alexander, asesinado en Oaxaca, soñaba con ser futbolista; madre exige justicia

Policías municipales en Oaxaca dispararon y mataron a Alexander Martínez, un joven de 16 años que había salido con sus amigos. Su madre exige justicia.

Alexander Martínez, de 16 años de edad, salió cerca de las 9 la noche de este martes en compañía de cerca de 10 amigos, también adolescentes, a conseguir refrescos a una tienda de conveniencia localizada en una gasolinera a la entrada del pueblo Vicente Camalote, Oaxaca.

Todos iban a bordo de motonetas, ya que querían regresar rápido a su casa, pues iban a festejar el cumpleaños de uno de los jóvenes.

“Anoche ellos estaban aquí en la casa y un amiguito de ellos cumplían año y habían comprado pizza y todo eso para convivir un ratito con sus amigos”, recordó Alexis, su hermano.

Cuando circulaban de regreso por la carretera estatal El Amate-Acatlán, a la altura de la cuchilla aledaña a la capilla de Guadalupe sobre la calle 21 de marzo, una patrulla del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa marcada con el número 023 los interceptó.

Cuatro agentes se bajaron y sin decir nada les dispararon a quemarropa, según narran los jóvenes que fueron testigos de la agresión.

“Vamos saliendo de ahí de ahí cuando venía una camioneta, pero venía con las leches apagadas, no venís ni con la barra prendida ni nada. Y eso cuando se nos para enfrente, pero como hacen los metieron se bajaron y empezaron a disparar, así no, a matar”, apuntó un testigo.

También se reveló que tiraron a quemarropa, a matar.

Alexander y Carlos, de 15 años, recibieron disparos en la cabeza y quedaron tendidos en el piso. los jóvenes que no resultaron heridos corrieron a sus casas para avisar de lo ocurrido.

Cuando los familiares de Alexander llegaron, el joven ya no tenía signos vitales. el otro joven, Carlos, fue trasladado a un hospital cercano y su estado de salud es grave.

“Les dijeron váyanse váyanse y les quitaron las llaves de la moto de Chander verdad y ya los hermanitos de mi hermano se vinieron a la casa por mi mamá y llevaron a mi mamá donde pasaron las cosas pero ya mi hermano estaba abajo de la moto con un tiro en la cabeza”, apuntó Alexis, el hermano. Una vecina, según narran los familiares, vio cuando los policías quisieron plantarle a un arma a Alexander, pero logró impedirlo.

“Pero los policías querían agarrar la excusa de que mi hermano les había disparado y ya le estaban sembrando una pistola en la mano, se le estaban poniendo con guantes y todo. Pero llegó una señora justo en el momento en que un policía estaba haciendo eso y enseguida se le quitó y la señora le dijo porque estaban haciendo eso Y el policía dice con esos te fue con el arma que nos atacó. Y la señora le dijo que no digas mentiras que yo estoy viendo que se le está poniendo al niño en la mano”, comentó Alexis, su hermano.

Aexander, conocido como “Chander” por sus seres queridos, nació en Estados Unidos, pero vino a Oaxaca a vivir un tiempo con su mamá para continuar con su sueño de ser futbolista profesional. Actualmente era mediocampista de la tercera división de Rayados, filial Tierra Blanca, Veracruz.

La madre de Alexander reclamó ante los pobladores presentes el asesinato de uno de sus dos hijos.

“Mi hijo tiene 16 años, cómo puede ser que una patrulla se le fue encima pensando que tenía un arma. Mi hijo no usa armas. Miren lo que me han hecho, me han destruido, yo sólo tengo dos hijos y me desvivo por ellos, los amo como no se imaginan, esto no es justo, no es justo”, destacó la madre de Alexander.

El Ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, explicó a través de una publicación en Facebook, que lamentaba los hechos y que habían puesto a disposición de la Fiscalía General de Oaxaca al elemento que presuntamente disparó en contra del menor.

La Fiscalía oaxaqueña informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio y que se realizaría una investigación exhaustiva para el esclarecimiento de la muerte de Alexander.

Con información de Jorge Morales.

LLH