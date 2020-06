Liberan a seis jóvenes detenidos tras las protestas en Jalisco; denuncian que los golpearon

Fueron liberados seis jóvenes que habían sido detenidos el sábado pasado en inmediaciones del Palacio de Gobierno de Jalisco tras las protestas por el presunto homicidio de Giovanni López.

La noche del lunes los trasladaron al penal de Puente Grande. El gobernador, Enrique Alfaro, anunció que les levantarían los cargos, igual que a los detenidos del jueves y viernes, pero advirtió que es la última vez.

Familiares de los seis detenidos durante las protestas del sábado en inmediaciones del Palacio de Gobierno de Jalisco, denunciaron que a la medianoche de este lunes, fueron trasladados al Penal Estatal de Puente Grande, sin notificar a su defensa.

En la mañana, el gobernador Enrique Alfaro anunció que se les retirarían los cargos.

“Una vez más y por última ocasión, lo digo no en ánimo de amague, estoy tomando la decisión de levantar los cargos contra los seis jóvenes que están detenidos. Nuestro estado no va a permitir que se convierta nuestra realidad en una selva”, subrayó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Minutos antes de las 3 de la tarde, los jóvenes comenzaron a salir.

Jonathan, de 20 años, fue uno de los detenidos. Asegura que su intención siempre fue manifestarse en paz, como documentó en sus redes sociales.

“Me agarraron y me sometieron en unas, como tres cuadras de distancia a lo que estaba pasando, porque yo fui a ver, la inercia de ver a un policía con un palo, viene sobre ti, la inercia, corres, tratar de salvarte, ahí empezaron a golpearnos, pues. Yo me desmayé tres veces ahí, reveló Jonathan Maldonado, detenido el pasado 6 de junio.

“Que a lo largo de todos estos días se han venido presentando una serie de vulneraciones a los derechos”, apuntó Alfonso Hernández Barrón, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Jonathan fue trasladado a la Fiscalía estatal, donde coincidió con Yahir y Mario, de 18 y 20 años, quienes aseguran que ese día habían salido a comer pizza cerca de la Rotonda de los Jaliscieses Ilustres y después se acercaron al Palacio de Gobierno.

“Me dijo que se pararon y empezaron a ver que venía gente corriendo y fue cuando a ellos los detuvieron”, señaló Gloria García, mamá de Yahir Moreno.

“Dijo: es que me golpearon mucho, porque pues yo no me dejaba que me agarraran, yo corrí y me golpearon, todavía me tenían en el piso y me seguían golpeando”, comentó María Torres, mama de Mario Rubio.

A los seis detenidos se les acusó de pandillismo, daños a las cosas, desobediencia, ataque peligroso y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

“El juez consideró que sí había elementos para ratificar la detención por parte de elementos de la Policía. Se presume su inocencia y más bien se va a llegar a un acuerdo reparatorio, dijo Lorena Almaraz, abogada del Centro de Justicia para La Paz y el Desarrollo Comunitario.

Con información de Guillermo Rivera y Jorge Ulloa.

LLH