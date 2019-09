Gobernador de Nueva York pide a Trump frenar los tiroteos

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió este domingo al presidente de EU, Donald Trump, “hacer algo” para poner un alto a los tiroteos que se están cobrando vidas en comunidades de todo el país, luego del más reciente incidente en Texas.

“Señor presidente haga algo”, fue el nuevo llamado de Cuomo, un crítico de las políticas de Trump y de su relación con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por siglas en inglés) y que ha hecho reiterados avisos para que se fortalezcan las leyes sobre el control de armas de fuego en el país.

“Haga algo”, insistió Cuomo al referirse al tiroteo ocurrido el sábado en la localidad de Odessa, en el oeste de Texas, que se cobró la vida de cinco personas, entre ellos el atacante, y que dejó 21 heridos, tres de ellos policías.

De acuerdo con las autoridades, el atacante, descrito como un hombre blanco de unos treinta años, disparó desde un vehículo en marcha y por el momento se desconoce el motivo, aunque el suceso se desencadenó después de que la policía le diera el alto cuando se trasladaba en su vehículo.

.@realDonaldTrump: DO SOMETHING.

How many more families will lose loved ones, how many more communities will be torn apart? How many more tragedies will it take before "leaders" act?

​The bloodshed must end now.​

DO SOMETHING.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) September 1, 2019