Confirman 5 muertos y 21 heridos por nuevo tiroteo en Texas

Al menos cinco personas murieron este sábado y otras 21 resultaron heridas en un tiroteo en el oeste de Texas, en Estados Unidos, donde el presunto autor fue abatido por las autoridades.

Un portavoz de la Policía en la ciudad de Odessa, en Texas, dijo en una rueda de prensa televisada que el atacante disparó desde un vehículo contra sus víctimas.

El Departamento de Policía de Midland, Texas, anunció en su página web que el presunto autor del tiroteo fue abatido y falleció por los disparos recibidos en Cinergy, en la población de Odessa.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019