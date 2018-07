Temer se reunirá con López Obrador en Puerto Vallarta

El presidente brasileño, Michel Temer, anunció que aprovechará su participación el 24 de julio próximo en la Cumbre que tendrán en Puerto Vallarta los mandatarios de los países del Mercosur y de la Alianza del Pacífico para reunirse con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Conversé por teléfono hace poco con López Obrador y nos pusimos de acuerdo para encontrarnos en Puerto Vallarta, en México, durante la Cumbre Mercosur-Alianza del Pacífico”, anunció el gobernante brasileño en un mensaje en su cuenta en Twitter.

Telefonei há pouco para @lopezobrador_ e o felicitei pela vitória nas eleições no México. Trabalharemos para fortalecer ainda mais as relações entre nossos países. Combinamos de nos encontrar, em Puerto Vallarta, no México, na Cúpula Mercosul-Aliança do Pacífico.

