López Obrador acordó “unidad” con Peña Nieto, sobre todo en TLCAN

Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje después de su reunión con Enrique Peña Nieto desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional y calificó el encuentro de “cordial, amistoso, importante”, porque trataron temas que tienen que ver con la transición. Dijo que en este periodo se deben poner de acuerdo en varios temas, sobre todo, que la transición sea ordenada, pacífica, sin sobresaltos, y que haya confianza en temas económicos.

AMLO reveló que le agradeció a Peña Nieto “por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral” y recordó que le consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una verdadera democracia.

Consideró que hubo problemas en algunos estados, pero dijo que las autoridades electorales se encargarán de que se haga valer la ley y se respeten los resultados.

López Obrador también declaró que abordaron el tema del TLCAN, el aeropuerto, la reforma energética, el presupuesto, temas de seguridad y concluyeron que el periodo de transición iniciará cuando el Tribunal Electoral emita el fallo y lo nombre presidente electo.

En tanto no exista este reconocimiento legal, no podríamos establecer una relación institucional como se desea. Vamos a ser respetuosos de las formas, porque la forma es fondo, no hay que precipitarnos, todo a su tiempo, desde luego hicimos el compromiso de actuar de manera conjunta, con mucha unidad, sobre todo en el tema del Tratado de Libre Comercio”.

Dijo que Peña Nieto lo invitó a un encuentro de la Alianza del Pacífico el 24 de julio en Puerto Vallarta y que aceptó asistir, posiblemente ya como presidente electo. Señaló que tiene conocimiento de que el actual equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte “no lo ha hecho mal” y considera que se debe hacer lo necesario para firmar el acuerdo.

Sobre Estados Unidos, dijo que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, visitará México.

Reiteró que lo cuida el pueblo y que no ha definido si tendrá seguridad institucional.

López Obrador dijo que el Estado Mayor Presidencial no desaparecerá, solo que ya no estará encargado de custodiar al presidente de la República y se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El candidato ganador de la elección presidencial reveló que Peña Nieto le ofreció que el actual secretario de Hacienda se reúna con el funcionario designado en el futuro gabinete para elaborar el presupuesto del 2019 de manera conjunta, ya que será el nuevo Gobierno quien lo ejerza.

Dijo que hará mucho trabajo de planeación, pero no de oficina, sino de campo, con un recorrido por todo el país a partir de mediados de septiembre y hasta finales de noviembre para presentar el Plan de Desarrollo Integral. Anunció que este miércoles se reunirá con un grupo de empresarios e hizo un llamado a los mexicanos para la unidad y la concordia, para que nos vaya bien en esta transición.

No tengo enemigos, no quiero tenerlos, tengo adversarios y a ellos los respeto mucho y extiendo mi mano abierta, franca, a todos”.

Cuestionado sobre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que lo ha apoyado mucho. Al finalizar su mensaje, reiteró que se reducirá el sueldo cuando asuma funciones como presidente de la República.

Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador reunidos en Palacio Nacional (Presidencia de la República)

Andrés Manuel López Obrador dijo durante su campaña que de ganar la elección presidencial pediría una reunión con el presidente Peña Nieto, lo que se concretó durante una llamada telefónica que tuvieron durante la noche del 1 de julio, en la que el actual mandatario felicitó al morenista por su victoria en las urnas.

López Obrador llegó a Palacio Nacional poco antes de las 11 de la mañana de este martes y decenas de personas lo esperaban reunidas en el exterior del recinto. Mientras el virtual presidente electo trataba de entrar, varios ciudadanos y reporteros se acercaron. Una mujer que logró alcanzarlo le expuso que era desempleada. Los reporteros y algunos civiles lo rodearon. En ese momento, AMLO explicó que no usaría guardaespaldas.

Eso significa que los ciudadanos me van a cuidar y me van a proteger y que los medios van a actuar con orden para que de esta manera no esté yo rodeado de guardaespaldas”, dijo, y agregó: “No me apachurren”.