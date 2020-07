Suman 17 mil denuncias ante Profedet por despidos injustificados durante COVID-19

María Luis Alcalde, secretaria del Trabajo, informó que se han presentado alrededor de 17 mil denuncias de empleados ante la Procuraduría para la Defensa del Trabajo, y en el 20% de los casos se han alcanzado una conciliación.

Te recomendamos: Trabajadores de armadoras protestan por despidos y seguridad sanitaria

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, informó:

Marcos Morales quedó desempleado después de trabajar 18 años en una empresa maquiladora de servicios para hotelería en Yucatán.

Dice que la crisis sanitaria dejó sin trabajo a él y a otros 20 empleados de la compañía.

Marcos Morales, desempleado, comentó:

Tuve que poner mi demanda a Conciliación para que me liquiden como debe ser, ya que mi despido fui injustificado”.

Primero lo mandaron a descansar por tener hipertensión arterial y ser persona vulnerable ante la contingencia sanitaria, después le dijeron que tomara sus vacaciones adelantadas, más tarde le bajaron el salario al mínimo.

Con cuatro personas que mantener, cambió su régimen fiscal para trabajar por su cuenta y vender productos de limpieza y desinfección para el combate a la COVID en Mérida.

Su esposa, maestra de bachillerato, y sus hijos, de 14 y 15 años, le ayudan a preparar los productos de limpieza.

Este último mes como ya no tuve dinero, tuve que vender mi automóvil para poder salir con los gastos”, contó Marcos Morales.

La Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo (Profedet) recibe alrededor de mil consultas diarias con relación a despidos, suspensión de actividades y reducción salarial.

Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que al extenderse la contingencia sanitaria no se han generalizado los despidos, pero sí los cierres de empresas pequeñas y medianas.

No tengo capacidad para pagarte tu salario y no tengo capacidad para liquidarte, en tanto las condiciones me permitan reanudar actividades, regresa a trabajar”, explicó Lorenzo Roel.