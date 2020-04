Empleados de Procarnes denuncian despidos injustificados por coronavirus en Chihuahua

Empleados de Procarnes denuncian despidos injustificados por contagios de coronavirus en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Te recomendamos: Jefa de enfermeras del IMSS llama a terminar con agresiones a personal médico

El pasado 13 de abril, Diana Laura Gutiérrez grabó un video desde la Clínica 66 del IMSS en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que dos de sus familiares y también compañeros de trabajo ingresaran con síntomas de COVID-19.

Diana Laura trabaja en la empresa Procarnes de Ciudad Juárez en el área de salchichonería. Ahí también laboraban su cuñado Mario Villalobos y su tía Blanca Verónica Ríos.

Esto comenzó hace como unas tres semanas. Ella tiene diabetes, hipertensión. Un día me decía, mija, no puedo respirar, no puedo estar trabajando”, narró Diana.

Su tía acudió al IMSS y llevó documentos a su trabajo, pues era diabética, hipertensa y padecía diabetes. Quería que la enviaran a su casa debido a su condición.

Blanca Verónica Ríos ingresó a urgencias el 7 de abril. Una semana después, Mario Villalobos. Ambos murieron por insuficiencia respiratoria aguda. El certificado de Mario dice “neumonía viral y sospecha de coronavirus”.

Los empleados de Procarnes sucursal Riveras exigieron que se aplicaran pruebas al personal o se les enviara a su casa en cuarentena para descartar posibles contagios.

Apenas el viernes pasado, el encargado de Recursos Humanos de la empresa informó a tres empleados que no se requería de sus servicios, entre ellos a Diana Laura, familiar de los fallecidos.

A lo que Aarón Martínez, de Recursos Humanos de Procarnes respondió:

En Punto contactó este lunes a Aarón Martínez, de Recursos Humanos de Procarnes para pedir su versión sobre los casos de coronavirus y los despidos. Aseguró que no tenía información al respecto.

No, no tengo. Bueno, no me ha llegado reporte. Fíjate que los nombres no me suenan, de todos modos déjame revisarlo. No tampoco, déjame revisarlo porque aquí no tengo datos”, concluyó Aarón Martínez.