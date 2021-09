Sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Acapulco causa temor en CDMX y varios estados; muere un joven

La noche de este martes, los mexicanos revivieron temores y caos luego de que un sismo se registró a las 8:47 de noche con una magnitud 7.1, con epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Fue perceptible en Puebla, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México.

El gobierno de Guerrero informó que de manera preliminar no hay registros de daños mayores, solo rocas en vías carreteras y derrumbes de algunas bardas, mientras que Protección Civil federal descartó una alerta de tsunami en las costas de la entidad tras el sismo.

En tanto, Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero, dio a conocer que al menos una persona perdió la vida tras el sismo registrado, la noche del martes 7 de septiembre de 2021, en el puerto de Acapulco.

La persona fallecida, quien tendría entre 20 y 25 años, era un motociclista al que le cayó un poste encima en la población de Coyuca de Benítez.

En la Ciudad de México, tras varios sobrevuelos, autoridades capitalinas informaron que no registraron daños graves. En la Línea 1 del Cablebús quedaron atrapadas personas en cabinas, debido a la falta de suministro eléctrico, también se reportó falta de energía eléctrica en varias colonias.

Minutos más tarde, a las 9:18 de la noche, el Servicio del Sismológico registró una replica de magnitud 5.2 a 3 kilómetros del noreste de Acapulco.

Las autoridades capitalinas reportaron que no hubo daños ni pérdidas de vidas humanas.

Sin embargo, el sonido de la alerta sísmica a las 8:47 de la noche, provocó el desalojo de edificios de departamentos y algunas oficinas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje en sus redes sociales, en el que refirió que, de acuerdo con el primer reporte, no había registro de daños relevantes.

“Les informó sobre el temblor, el epicentro en efecto se registró en Acapulco, en Guerrero, afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores, piedras, caídas de bardas, lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México”, dijo.