A 4 años del sismo en Juchitán, Oaxaca, los recuerdos de la tragedia siguen vivos

A cuatro años del sismo de magnitud 8.2 grados que devastó Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los recuerdos de la tragedia aún permanecen frescos en la memoria de Ángel Sánchez.

Él fue uno de los primeros en llegar al centro de la ciudad, minutos antes de la media noche del 7 de septiembre de 2017 y mientras buscaban a un policía desaparecido, encontró la bandera nacional entre los escombros del palacio municipal de Juchitán.

“Y no sé qué me dio, no sé si sentimiento, pero no me gustó ver la bandera ahí entre los escombros, no, no, no, tuve que sacarlo de ahí, me bajé, quité las piedras con mucho cuidado para no romperlo, ya de ahí lo amarré en esa vara que yo encontré y fue que lo volví a subirlo allá, sobre el escombro”, refirió Ángel.