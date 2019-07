Listos albergues en Sinaloa ante temporada de lluvias

Autoridades del estado de Sinaloa alistaron los refugios temporales que atenderán a las personas que habitan en zonas de riesgo durante esta temporada de lluvias y huracanes.

Elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como del Instituto Estatal de Protección Civil, recorrieron los albergues para revisar las instalaciones.

Las autoridades exhortan a la población a evitar transitar por cruceros peligrosos en carro o a pie mientras llueve. (Twitter @sspsinaloa1, archivo)

Según el Atlas de Riesgo de Culiacán, las zonas vulnerables a inundaciones son las que colindan con los cauces del dren Bacurimí, y los arroyos del Ranchito, Lomas de Rodriguera, La Campiña, Los Ángeles, Real del Parque, del Piojo, Agustina Ramírez, Villa Satélite y Lázaro Cárdenas.

Si vemos que está bajando una corriente de agua, no la crucemos, no arriesguemos a nuestras familias, hay que auto protegernos, hay que protegernos, no permitamos que nuestros hijos salgan”, informó Marco Antonio Martínez, coordinador de Protección Civil de Culiacán.