Si hay empresas involucradas en ‘Estafa Maestra’, que se les castigue: Coparmex

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos afirmó que si hay empresas o municipios que hayan participado en la llamada “Estafa Maestra” deben ser investigados y castigados.

Si hay implicado un particular, un empresario, una empresa, sin importar su giro y su tamaño debe de aplicarse el estado de derecho, lo que no podemos permitir en el país es que haya impunidad, hay mucho más eventos en los ámbitos municipales, estatales y federales que en el ámbito del estado de derecho deben ser investigados”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

Expuso que la detención de Rosario Robles por presunto desvío de recursos públicos y la posible participación de otros exfuncionarios del sexenio pasado en la “Estafa Maestra” se debe aplicar la ley, pero permitirles que gocen de los derechos procesales para argumentar en su favor.

También calificó como afortunada y oportuna la decisión del Banco de México de bajar en un cuarto de punto la tasa de interés clave y dejarla en 8% pues esta medida permitirá bajar el costo del financiamiento y abona a la confianza.

Lo que me parece tiene que ser reconocido como la más absoluta prioridad es regresar la confianza, si algo está doliéndose hoy el país y si en algo estribe en buena medida que no estemos teniendo niveles de crecimiento que esperaríamos es que la inversión privada nacional e internacional no está fluyendo en los niveles que podría tener”, dijo.